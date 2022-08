Libreville: la dépouille d’un nouveau-né abandonnée dans une poubelle à Akébé

Ecouter cet article Ecouter cet article

La triste et regrettable découverte macabre a été faite le mardi 23 août 2022 au quartier dit Akébé dans le 3ème arrondissement de la commune de Libreville. Le nouveau-né aurait été retrouvé, par des éboueurs de la société Clean Africa, dissimulé dans une poubelle et baignant dans une mare de sang, rapporte le site Info241.

Le corps du nourrisson a été découvert par des agents de la société Clean Africa dans une poubelle au cours de leur ramassage quotidien des immondices. Laquelle aurait été faite devant les locaux de l’ancien cinéma d’Akébé. Selon des sources concordantes, le nourrisson serait mort dans le ventre de sa mère avant d’y être expulsé clandestinement.

Plusieurs personnes dans le voisinage estiment qu’il s’agirait d’un dépôt fait par une jeune fille. Seul bémol, l’identité de l’auteure de cet acte odieux reste à définir. La découverte du fœtus a laissé sans voix les riverains qui se sont massés pour constater le fait insolite. En effet, la mère aurait abandonné son nourrisson dans un sachet préalablement bien refermé.

Récupéré dans le bac à ordures, le corps du nouveau-né a été emporté par les officiers de police du commissariat de Belle-Vue 2 qui ont, dans la foulée diligenté, une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Un énième cas d’avortement qui remet sur la table la problématique des avortements au Gabon. Pour information, cette pratique peu orthodoxe est prohibée par la loi gabonaise notamment le Code pénal nouveau.

L’article 244 dudit Code dispose que « quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement de cinq ans au plus et d’une amende de 2.000.000 FCFA au plus ». Les personnes qui voudraient s’y adonner sont dès lors avisées.