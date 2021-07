Libreville: Karim Nziengui en relais du discours du chef de l’État devant le congrès du parlement

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au quartier Nyali que l’élu local du 1er du siège du 5ème arrondissement de la commune de Libreville s’est entretenu, le samedi 3 juillet 2021, avec les populations de son fief. Pour Édouard Nziengui Nziengui, cette rencontre visait à détailler de manière succincte le message « rassurant » du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba devant le congrès du parlement le vendredi 25 juin dernier.

Consolider sa base politique et se faire le relais du Chef de l’État, voilà les deux objectifs que s’est assignés Édouard Nziengui Nziengui plus connu sous le nom de « Karim Nziengui ». Le 4ème maire adjoint de la commune de Libreville s’est rendu le samedi 3 au quartier Nyali dans le 5ème arrondissement. Une visite placée sous le sceau de la transmission de la « bonne nouvelle », a indiqué l’élu local. À l’entame de son propos, ce dernier a déclaré « Ali Bongo Ondimba a voulu envoyer un message à ses détracteurs. Il est un phénix qui renaît de ses cendres ».

Occasion pour le fils de Nyali de rappeler l’intérêt de cette rencontre. « J’ai tenu à vous rencontrer pour échanger avec vous sur un évènement particulier et important pour notre pays car le président de la République s’est adresséé aux deux chambres du Parlement [..] Je sais que cette fois-ci, au-delà des engagements que le président avait pris en 2016, il est venu nous rassurer », a-t-il prononcé sous les acclamations de la foule disposée en respect des gestes barrières.



Par ailleurs, Édouard Nziengui Nziengui a fait le point sur les remerciements du chef de l’État à l’endroit des parlementaires pour les lois adoptées en faveur de l’épanouissement des Gabonais et Gabonaises Non sans préciser qu’Ali Bongo Ondimba « a porté un discours novateur pour lutter contre le chômage notamment en recadrant notre formation aux besoins du marché de l’emploi », a-t-il indiqué, avant de conclure en appelant la jeunesse à faire montre de vigilance face aux discours haineux poussant à réduire en cendre la République. Vivement une écoute attentive et un changement de mentalité.