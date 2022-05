Libreville: Joannick Ngomo Obiang en visite d’inspection sur le plateau sportif du PK7

Ecouter cet article Ecouter cet article

Inauguré il y a quelques mois après des travaux réalisés par l’entreprise française spécialisée Casal Sport, le plateau sportif multisport du pk7 a officiellement ouvert ses portes au public en mars 2022. A cet effet, le directeur général de l’Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC), Joannick Ngomo Obiang a procédé le samedi 21 mai dernier à une visite inopinée sur le terrain. Occasion pour ce dernier de rencontrer les jeunes dudit quartier

Après des mois d’attente, les jeunes du Pk7 et des quartiers environnants, ont pu profiter des plateaux sportifs omnisports installés dans cette zone. Construits par l’entreprise française Casal Sport et réceptionnés il y a quelques mois, ces plateaux ont été officiellement ouverts au public le dimanche 20 mars 2022, à travers une cérémonie solennelle de remise de clés entre le directeur général de l’Office National de Développement du Sport et de la Culture, Joannick Ngomo Obiang et le maire du 6ème arrondissement, Wilfried Ghislain Issembi.

C’est donc pour se rendre compte de l’effectivité de la mise en exploitation de ce site, et surtout recueillir les avis des usagers, notamment les jeunes, sur la qualité de l’infrastructure, sa fréquentation et son utilisation, que le directeur général de l’ONDSC a effectué cette descente sur le terrain. Occasion pour Joannick Ngomo Obiang d’échanger longuement avec les jeunes dudit quartier sur les bienfaits de cette infrastructure sportive de proximité et sur l’impérieuse nécessité de la préserver.

Un moment de convivialité mis également à profit par le patron de l’Office pour inciter les jeunes à la pratique du sport. Et pour montrer l’exemple, Joannick Ngomo Obiang n’a pas hésité à endosser sa tenue de sport pour faire quelques passes avec les jeunes footballeurs ou des paniers avec les basketteurs. Avant de prendre congé, le directeur général de l’ONDSC a offert des ballons de football, de basketball et de volley-ball, ainsi que des tee-shirts et des casquettes aux jeunes usagers du plateau sportif du PK 7.



Constitués de surfaces dédiées à plusieurs types de sports et disposant également de matériel de musculation à travers une station de fitness dont les derniers réglages sont en cours, ces plateaux sportifs offriront aux jeunes de cet arrondissement, de nouvelles possibilités et de nouvelles perspectives. Toute chose qui devrait d’ailleurs grandement participer, aussi bien à leur épanouissement, à l’amélioration de leur condition et surtout à limiter l’oisiveté dont ils sont quelque peu victimes.