Libreville: interpellés pour viol sur mineurs de 7 et 4 ans

Le phénomène d’agression sexuelle sur les mineurs continue d’être au centre de l’actualité. Le dernier fait en date concerne les dénommés Eric Ibala et Victor Chinedou, respectivement de nationalité gabonaise et nigériane actuellement en garde à vue à la Brigade de Gendarmerie du PK9 pour le viol d’un garçon et d’une jeune fille âgés de 7 et 4 ans.

Les faits. Le jeune garçon aurait été envoyé par son père pour acheter de l’huile de cuisine. Eric Ibala qui se trouvait dans un débit de boisson aurait décidé de s’en prendre au jeune enfant. Il l’aurait interpellé puis entraîné dans une maison inachevée où il aurait accompli sa basse besogne.

Quant à Victor Chinedou, les faits se seraient déroulés dans le salon de coiffure qu’il tient. Alors qu’il jouait au « King of » la fillette de 4 ans serait rentrée dans son commerce. Il l’aurait emmené dans sa chambre avant de la contraint la gamine à lui faire une fellation. Lors de l’interrogatoire, il aurait nié avoir pénétré sa victime.

Après avoir alerté les alentours, Victor Chinedou aurait été maîtrisé et n’a eu la vie sauve que grâce à l’intervention de certaines personnes. Les deux présumés violeurs ont été remis à la disposition de la brigade de gendarmerie du PK9. Ils seront présentés dans les tout prochains jours devant le parquet afin d’être fixé sur leur sort.