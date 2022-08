Libreville: interpellé en possession de cinq bottes de «tabac Congo»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Malgré la mise aux arrêts de plusieurs trafiquants​, le commerce de chanvre indien dans le pays semble avoir de beaux jours devant lui. En effet​, les éléments de la brigade de Gendarmerie nationale ont appréhendé le vendredi 12 août 2022 un compatriote répondant au nom de Cédric Iponga Dietele. Ce dernier était en possession d’un sac contenant 5 bottes de « tabac Congo », rapporte le site Info241.

Informés par une source de l’existence d’un vaste trafic de vente de cannabis, les éléments de la brigade de Gendarmerie nationale en poste à Libreville ont effectué une descente sur le terrain. Selon les explications de l’enquêteur, Cédric Iponga Dietele aurait été appréhendé en possession de cinq bottes de « tabac Congo » qu’accompagnaient plusieurs outils favorisant la consommation de cette substance illégale.

Le mis en cause aurait indiqué que cette marchandise serait celle d’un frère qui lui aurait proposé de la garder pour un temps. « C’est un frère à moi qui est venu me laisser ça. Il était censé le récupérer aujourd’hui. Pour moi, c’est un service que je lui ai rendu. Mais en rendant ce service, je ne peux qu’assumer les actes et les conséquences », a reconnu Cédric Iponga Dietele.

La culture, la vente et la possession de chanvre indien à des fins récréatives étant illégales au Gabon, toute possession de cannabis peut entraîner de sévères sanctions. C’est ce à quoi s’expose Cédric Iponga Dietele. Lequel a été déféré devant le parquet avant d’être placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction à la maison d’arrêt de Libreville. Il risque jusqu’à vingt ans de réclusion et une amende égale au quintuple de la valeur de la saisie; conformément aux dispositions de l’article 408 du Code Pénal pour importation illicite de stupéfiants.