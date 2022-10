Libreville: il se suicide en se jettant du haut de l’échangeur de Lalala

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est à un véritable drame qu’ont assisté horrifiés les usagers de l’axe IAI-échangeur de Lalala dans le 5ème arrondissement de Libreville. Et pour cause un individu, la cinquantaine révolue se serait jeté du haut de cette infrastructure le mercredi 05 octobre dernier. Transporté en urgence au Centre hospitalier universitaire d’Owendo (CHUO) ce dernier aurait malheureusement rendu l’âme rapporte le quotidien L’Union.

Selon le récit de témoin cité par nos confrères, l’homme aurait été aperçu tôt dans la matinée marchant d’un pas lent aux abords de l’échangeur. Après avoir porté son regard sur le bas de l’infrastructure, il aurait « escaladé les gardes-fous avant d’effectuer un saut périlleux ».

A la suite de ce saut, l’infortuné saignant des yeux, des narines, des oreilles et de la bouche aurait été très vite transporté par une ambulance du Centre hospitalier universitaire d’Owendo. Selon le témoignage du corps médical, le quinquagénaire aurait subi un traumatisme crânien et thoracique et serait décédé peu de temps après son arrivée au sein de cet établissement hospitalier.

Un drame aux allures de suicide qui ne manque pas de susciter des interrogations. D’ailleurs, une enquête diligentée pourrait permettre de déterminer les causes de ce geste.