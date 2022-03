Libreville: Gabon Fly Women Entrepreneurship pour la formation de 40 femmes dans l’entrepreneuriat

Ecouter cet article Ecouter cet article

Initiée afin de permettre à la gente féminine d’améliorer ses conditions dans différents secteurs d’activités, la formation organisée par Gabon Fly Women Entrepreneurship (GFWE) qui a débuté le 17 mars dernier devra s’achever le 17 avril prochain. Une rencontre ouverte à la femme et jeune fille gabonaise dans l’auto emploi. Laquelle se tient à la salle Be Space située en face de la pharmacie d’Oloumi.

Gabon Fly Women Entrepreneurship (GFWE), veut étendre son offre de formation à tous les potentiels apprenants désireux d’améliorer leur rendement et évoluant dans l’auto emploi. La formation initiée par Grâce Manuella Engoang et Meyo Patrick Eric permettra durant un mois d’aborder les différents mécanismes visant à rendre optimale les activités génératrices de revenus lancées par les participantes.

Une initiative qui cadre d’ailleurs avec les objectifs des organisateurs qui a mis la gente féminine au cœur du développement de ses activités. « Notre approche se fonde à la fois sur une participation interactive et constructive mais surtout l’analyse pratique des projets initiés par les participants. Nous partons de l’existant terrain (ce qui est fait réellement) vers un idéal projeté avec les compétences acquises » ont-ils déclaré.

Durant les 4 semaines de formation, divers sujets liés à divers aspects du business. Notamment, la gestion financière, la structuration de son business, le recrutement et la fidélisation des clients, l’utilisation des réseaux sociaux pour faire du business et les techniques marketings et distribution pour mieux vendre nos produits pour ne citer que ceux-là. Gageons que l’initiative soit pérenne et permette de développer un véritable réseau de femmes actives.