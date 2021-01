Libreville: Firmin Ollo, patrons des jeunes de l’UN parmi les conseillers de l’ancien Maire

C’est l’un des faits nés des révélations faites sur le nombre pléthorique du cabinet de Léandre Nzue, l’ancien maire de Libreville écroué depuis quelques mois à la prison centrale de Libreville. Des 119 conseillers qui composaient son cabinet, on compte un opposant farouche au pouvoir d’Ali Bongo Ondimba du reste leader des jeunes de l’Union nationale parti de l’opposition. Il s’agit bien évidemment de Firmin Ollo.

Si plusieurs Gabonais partageant les idéaux de classe politique de l’opposition n’ont plus aucun doute sur la sincérité de l’engagement des hommes de l’opposition, l’actualité relative à la présence dans le cabinet de Léandre Nzue de Firmin Ollo, leader des jeunes de l’Union nationale vient simplement de confirmer et conforter les avis de cette frange des Gabonais.

C’est du moins ce que révèlent l’audit et les conclusions du bilan au terme de l’installation du nouveau maire de Libreville Eugène Mba. Un audit dans des ressources humaines du cabinet de l’ex maire qui a choqué plus d’un. « À l’intérieur, on retrouve le Président du Mouvement des Jeunes de l’UN, le Coordonnateur du 1er arrondissement et un autre conseiller ».



A noter que le cabinet de Léandre Nzue était composé de manière abracadabrantesque, en violation du principe d’orthodoxie financière qui doit guider la gestion des deniers publics. « Le cabinet était composé de 284 personnes soit 119 conseillers et une centaine de chargés de mission. Pour l’ensemble de ce personnel, la masse salariale était fixée à un peu plus de 3 milliards », nous a confié une source proche de la mairie.