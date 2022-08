Libreville: «Falla» et «Mégot» condamnés à 10 et 12 ans de réclusion criminelle pour viol en réunion sur une mineure

Ecouter cet article Ecouter cet article

David Mopimba plus connu sous le pseudonyme de « Falla » et Aimé Nelson Dakissa alias « Mégot », deux compatriotes, ont été fixés sur leur sort par la Cour criminelle le lundi 27 juin dernier. Ces derniers accusés de viol en réunion sur P.A.B.A, âgée de moins de 15 ans au moment des faits, ont été reconnus coupables et condamnés à 10 et 12 ans, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés au cours de l’année 2016 à Libreville. Tard dans la nuit ce jour-là, la victime accompagnée de son voisin Guy-Roger Lefoumou était allée acheter un sandwich chez un boutiquier. Elle y aurait croisé Aimé Nelson Dakissa qui l’aurait envoyée chez un inconnu pour récupérer de l’argent. Malheureusement pour la jeune fille c’était un subterfuge afin d’exécuter un plan bien mûri.

Pendant qu’elle va se diriger au lieu indiqué, Aimé Nelson Dakissa aurait demandé à Guy-Roger Lefoumou de rentrer. Il va par la suite rejoindre David Mopimba ainsi que deux autres individus identifiés comme étant Terrence et Money. Les 4 hommes auraient neutralisé P.A.B.A et l’auraient contrainte à avoir des rapports sexuels non protégés dans un garage non éclairé. Le calvaire de la jeune fille va ainsi durer jusqu’au petit matin.

De retour chez elle, P.A.B.A aurait raconté sa mésaventure à son frère Cédric Owenga, lequel va porter plainte auprès de la Police judiciaire. A la barre, l’avocat général a requis la culpabilité des deux accusés ainsi que 15 ans de réclusion criminelle assortis d’une amende de 2 millions FCFA chacun. Leur conseil a sollicité une application souple de la loi à l’égard de ses clients. Lors de la délibération, la Cour de céans a reconnu Aimé Nelson Dakissa et David Mopimba coupables de viol en réunion. Ils écopent des peines de 12 et 10 ans de réclusion criminelle.