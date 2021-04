Libreville: Eugène Mba veut digitaliser la collecte des recettes

C’est le Jeudi 15 avril 2021 que le Maire de la Commune de Libreville Eugène Mba a lancé officiellement les travaux de la Commission ad hoc chargée de la réflexion sur le projet de la création d’une Plateforme numérique municipale (PNM). Un ambitieux projet qui a pour objectif d’optimiser la collecte de recettes via des procédés numériques.

C’est dans la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville de Libreville que s’est tenue, le jeudi 15 avril dernier, la cérémonie de lancement des travaux de la Commission ad hoc chargée de la réflexion sur le projet de la création d’une Plateforme numérique municipale. Pour ce faire, Eugène Mba, l’édile de la capitale politique du Gabon était accompagné de deux de ses collaborateurs directs à savoir Annie Chrystel Limbourg et Adrien Nguema Mba respectivement deuxième maire adjoint chargée de la Coopération décentralisée et de l’intercollectivité et troisième maire adjoint chargé de l’Administration Municipale.

Occasion pour le maire de Libreville de réaffirmer son ambition d’opérationnaliser l’administration municipale via la digitalisation de l’espace de travail. « Il faut que notre institution s’arrime aux nouvelles technologies pour répondre aux exigences du développement », a clairement indiqué Eugène Mba. Pour mener à bien le « PNM », Annie Chrystel Limbourg a été désignée pour conduire ces travaux dans la durée.

Un choix judicieux tant le deuxième maire adjoint de Libreville est ingénieur informatique orientée dans la conception et le développement des systèmes d’information. Vivement l’effectivité de ce mécanisme innovant.