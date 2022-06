Libreville: disparu depuis 9 jours, les proches d’un agent des mines en sit-in devant la SEM

Ecouter cet article Ecouter cet article

Yohan Rahimi Odounga, un compatriote âgé de 26 ans est porté disparu depuis le jeudi 26 mai dernier alors qu’il se trouvait sur une exploitation d’or située entre Mitzic et Oyem dans la province du Woleu-Ntem. Fustigeant le silence de ses employeurs et des autorités judiciaires informés, des proches du disparu ont organisé un sit-in devant le siège de la Société équatoriale des mines (SEM) du Gabon le vendredi 3 juin dernier, rapporte le site Info241.

Plus de 9 jours se sont déjà écoulés depuis la disparition de Yohan Rahimi Odounga, un agent de sécurité de la SEM dont la famille n’a plus de nouvelles depuis le jeudi 25 mai dernier. D’autant plus que les conditions de sa disparition sont troubles et pour le moins insolites. De même que le retard accusé par la SEM pour annoncer à ses proches sa disparition et déclencher de vraies opérations de recherche.

En effet, la disparition n’a été déclarée que 4 jours après les faits par ses collègues après que la famille de Yohan ait constaté que ce dernier ne répondait plus à ses numéros de téléphone. « Nous voulons que les autorités mettent les moyens pour retrouver notre enfant », a indiqué au site Info241 l’un de ses proches. D’où le mouvement devant la SEM afin que le dossier soit pris à bras le corps et qu’une explication dans les plus brefs délais soit fournie.

Par ailleurs, le directeur général de la SEM aurait présenté un ensemble d’éléments qu’il compte mettre en place afin de retrouver Yohan Rahimi Odounga. Gageons que les moyens mis en place serviront à élucider cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. Pour l’heure, la famille ne sait plus à quel saint se vouer et réclame la vérité.