Libreville: deux hommes condamnés à 7 et 10 ans pour viol en réunion

Ntoutoume Mezui et Willy Bello, deux amis de nationalité gabonaise ont récemment été fixés sur leur sort par la Cour criminelle. Ces derniers accusés de viol en réunion sur F.M, ont été reconnus coupables et condamnés à 7 et 10 ans, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 1er octobre 2015. Ce jour-là, les deux hommes auraient entraîné F.M, l’ex petite-amie de Willy Bello à l’école publique de Belle-Vue 1. Une fois sur place, ils auraient abusé sexuellement de la jeune femme. Lors de l’enquête, ils auraient avoué l’avoir menacée avec une arme blanche. L’affaire sera portée devant les services judiciaires et les deux bourreaux seront interpellés.

A la barre, Willy Bello aurait reconnu avoir obligé F.M à avoir des rapports sexuels avec lui puis avec Ntoutoume Mezui. Des aveux pour lesquels le parquet général a estimé qu’il y a constitution du crime de viol en réunion avec menace d’une arme blanche. Non sans requérir 10 ans d’emprisonnement contre les deux hommes. La défense quant à elle a plaidé non coupable.

Au terme des débats contradictoires, les deux hommes ont été reconnus coupables du crime de viol en réunion. Ntoutoume Mezui et Willy Bello ont respectivement écopé de 10 et 7 ans de réclusion criminelle. Une peine qui espérons le, dissuadera les deux accusés à ne plus commettre ce type d’actes.