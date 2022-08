Libreville: deux anciens «bangandos» reconvertis dans la street-food

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que des faits d’agression sont sans cesse relayés, donnant ainsi une mauvaise image de certains jeunes, d’autres ont décidé de changer la donne. En effet, deux anciens « bangandos » ont récemment ouvert un stand de street food dénommé « MT Jamaicain Food ». Une initiative dont l’objectif est de lutter contre l’oisiveté tout en s’éloignant des activités illicites.

C’est par le biais du compte facebook Pablo du Ghetto que les internautes ont découvert le stand de street food. MT Jamaicain food, tel est le nom donné à cette nouvelle structure créée par deux jeunes. Ces derniers, anciens délinquants, ont décidé de prendre leur vie en main et de montrer le bon exemple en faisant ce qu’ils savent faire le mieux, la cuisine.



Une initiative largement félicitée par les populations. « Quand on sait que beaucoup de jeunes préfèrent tomber dans la facilité en agressant les gens la nuit et parfois même en les tuant, voir des jeunes comme se reconvertir c’est une bonne chose et c’est le genre d’entreprises qu’on aime voir émerger. On leur souhaite un franc succès et de la persévérance » a déclaré une riveraine du quartier Nzeng-Ayong.

Pour leur part, les jeunes à la tête de cette nouvelle entreprise ont confié les raisons qui les ont poussés à se lancer dans la restauration. « Avant qu’on ne se lance dans ce business, nos parents payaient d’importantes cautions pour nous libérer des commissariats quand on commettait des gaffes et on s’est resassis. Nous voulons que les jeunes Gabonais essaient aussi de faire comme nous. Ce n’est pas facile mais il faut serrer le cœur » ont-ils déclaré.



Travailler et gagner sa vie honnêtement, voici un exemple qui devrait faire école. MT Jamaicain Food est situé dans la zone dite Cité Rose au quartier Nzeng-Ayong, non loin du carrefour Touyou. Pour plus d’informations, la structure répond au 065686757. La rédaction de Gabon Media Time (GMT) souhaite beaucoup de succès à ces nouveaux chefs d’entreprise.