Libreville: déjà des actes d’incivisme au Bassin-versant de Nzeng-Ayong

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si la qualité des services municipaux et leurs prestataires est très souvent pointée du doigt face à l’état insalubre de certaines villes du Gabon dont Libreville, la capitale, on note que les populations elles-mêmes participent à la dégradation de leur cadre de vie. C’est le cas au quartier Nzeng-Ayong dans le 6ème arrondissement où les populations proches du bassin versant cohabitent avec les ordures et déchets divers sans fournir le moindre effort pour assainir leur environnement. Des actes inciviques pouvant entraîner des conséquences néfastes aussi bien sur la santé que la sécurité des individus.

Inauguré il y a quelques mois, le bassin versant qui avait fait la joie des populations est aujourd’hui le théâtre d’un désolant spectacle. L’insuffisance des bacs à ordures, l’irrégularité des collectes d’ordures, opérations de nettoyage et de curage des caniveaux par la municipalité évoluant à pas de tortue, entre autres. Ce sont là, quelques manquements imputables à la mairie dans la gestion de la ville. Seulement, les autorités à elles seules ne sauraient porter ce fardeau.

En effet, à Libreville au quartier Nzeng-Ayong, de plus en plus de citoyens jettent leurs ordures dans le bassin versant le transformant ainsi en véritable dépotoire. Cette infrastructure qui avait été applaudie lors de son inauguration est transformée en décharge d’ordures, obstruant la circulation des eaux en temps de pluies. L’incivisme des populations constitue l’une des causes d’insalubrité de ladite zone.

Pour y remédier, le gouvernement et les collectivités locales devraient engager des campagnes d’information et de sensibilisation citoyenne à la propreté. Le service d’hygiène par exemple, avec l’aide des auxiliaires de commandement, devrait pouvoir infliger des amendes aux auteurs des incivilités afin de mettre un terme à ce type de comportement qui ternissent l’image de nombreux quartiers de la capitale Gabonaise.