Libreville: crainte d’inondations avec le retour des pluies dans les PK

Libreville est en proie depuis quelques jours à de petites pluies. Une situation qui n’est certes pas inédite mais qui pourrait donner du fil à retordre aux habitants de certains quartiers. En effet, au PK 12, et ses environs, la crainte des inondations plane d’autant plus que les voiries secondaires de bon nombre de zones sont délaissées. Une situation qui contribue fortement à la vulnérabilité des populations et qui malheureusement n’a pas encore fait l’objet d’une attention particulière des autorités aussi gouvernementales que municipales.

Des fortes pluies et de vents violents devraient menacer plusieurs quartiers de Libreville, à l’exemple des zones d’IAI, des Pk, Nzeng-Ayong (fromager), Petit-Paris dans les semaines à venir. Lesquelles feront passer des nuits blanches aux populations. Et pour cause, beaucoup pourront se réveiller pour trouver leurs habitations dans les eaux. Une situation consécutive au manque d’entretien des voiries urbaines secondaires dans de nombreux périphériques.

La gestion et l’entretien des cours d’eau relèvent d’une préoccupation majeure au Gabon et à Libreville en particulier. Au PK9 dans le 6ème arrondissement de Libreville, les populations habitant aux abords du bassin versant qui traverse la Nationale 1, à quelques mètres du rond-point sont exaspérées. Régulièrement frappés par des inondations en saison de pluies et depuis plusieurs années, les riverains disent compter sur l’aménagement de ce bassin versant comme pour espérer retrouver une vie normale.

Face à cette situation, aussi bien les populations que les autorités compétentes sont à condamner. En effet, si les premiers brillent par des comportements inciviques en continuant de transformer les bassins versants en dépôts d’ordures de tous genres, le second est toujours attendu sur le terrain, pour des campagnes de sensibilisation, des opérations de curage, de nettoyage des caniveaux et bassins versants dans la ville.

Une négligence qui laisserait croire que le problème des inondations à Libreville ne va jamais connaître son épilogue. De nombreux quartiers sont encore enclavés et croulent sous les immondices et eaux usées. Une insécurité permanente qui menace la tranquillité de nombreux Gabonais et qui entache la politique nationale Gabon Égalité. Doit-on attendre que des citoyens périssent sous les eaux avant d’agir? C’est la grande question.