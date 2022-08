Libreville: condamnée à 8 ans de réclusion criminelle pour traite d’être humain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Paulette Bissiriou Assiath, une ressortissante togolaise a été condamnée par la Cour criminelle spécialisée à 8 ans d’emprisonnement. Selon le recit de notre confrère le quotidien L’Union, la jeune femme a été reconnue coupable de traite d’être humain sur une jeune fille âgée de 15 ans au moment des faits.

Les faits se sont produits courant l’année 2020 au quartier Sotega dans le 2ème arrondissement de la commune de Libreville. Charlotte Lalowo, la victime âgée de 15 ans, lasse d’être maltraitée et de subir d’autres formes de violences, aurait déserté le domicile de sa famille d’accueil pour errer dans les rues de la capitale gabonaise. Elle aurait été recueillie par une ONG qui milite pour la cause des mineurs.

Conduite au service des mœurs de la Police judiciaire, elle va relater aux agents des Forces de l’ordre le calvaire qu’elle aurait vécu depuis 2017, année de son arrivée au Gabon. Des révélations qui vont conduire à l’interpellation de Paulette Bissiriou Assiath et son mari, Moustapha Aphis et à l’ouverture d’une enquête. Suite à cela, ils seront écroués à Gros-Bouquet mais ne supportant pas l’univers carcéral l’homme décède 4 jours plus tard.

Lors des plaidoyers, le ministère public représenté par l’avocat général, Steeve Ndong Essame Ndong a requis 2 ans d’emprisonnement ferme et 8 ans avec sursis. Une réquisition suivie par la Cour qui au terme des débats contradictoires l’a reconnue coupable. Une sentence assortie d’une amende d’un million FCFA.