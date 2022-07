Libreville: condamné à 11 ans pour vol qualifié

Ecouter cet article Ecouter cet article

La deuxième session criminelle ordinaire de l’année Judiciaire 2021-2022 s’est poursuivie le jeudi 10 juin 2022 en matinée au Palais de justice de Libreville. Au menu de cette série de procès, la condamnation à 11 ans de prison de Dimitri Abounda, un compatriote. L’accusé, après délibération de la cour, a été reconnu coupable de vol qualifié commis en 2016; rapportent nos confrères de Gabon 1ère.

Les faits se sont déroulés en avril 2016 dans l’un des quartiers de la capitale gabonaise. Ce jour-là, Dimitri Abounda était accompagné de 4 compagnons sillonnant les rues de Libreville à la recherche de potentielles victimes à qui ils pourraient dérober différents objets. Ils croisent ainsi le chemin de deux jeunes filles et auraient décidé de s’en prendre à elles.



Ainsi, les malfaiteurs se seraient armés de bouteilles cassées transformées en armes blanches afin d’influencer leurs victimes. Ils vont alors s’accaparer de leurs téléphones portables et certains vont même tenter d’abuser sexuellement des victimes mineures. Heureusement, des riverains assistant à la scène vont les mettre en déroute, empêchant ainsi ces derniers d’arriver à leurs fins.

Une plainte sera déposée, laquelle conduira à l’interpellation et le déferrement devant le parquet de la République de Dimitri Abounda pour vol qualifié et tentative de viol. Au terme des débats, la Cour a déclaré l’accusé coupable de crime de vol qualifié avec arme apparente et non coupable de la tentative de viol. Un ensemble de faits pour lesquels le jeune homme a été condamné à 11 ans de d’emprisonnement. Détenu depuis 2016, il devra encore passer 5 ans en prison.

