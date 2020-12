Libreville: commandez votre taxi au prix négocié avec l’application OKA

Dans un contexte marqué par des difficultés dans le secteur des transports urbains, le développement de solutions susceptibles d’améliorer ces services semble désormais le principal défi. Un challenge qu’à tenu à relever la startup Tretrans par le développement de l’application mobile de mise en relation entre clients et chauffeurs de taxi via Internet et un système de géolocalisation intégré (GPS) dénommé « OKA ».

« OKA », qui signifie en langue omyènè « Allons-y », se veut un outil indispensable pour obtenir un taxi à la demande sans devoir subir les inconvénients observables dans le transport urbain dans le Grand Libreville. En effet, elle permet de mettre en relation les clients et les chauffeurs de taxi via Internet et un système de géolocalisation intégré (GPS).

Développée par la startup Tetrans dirigée par Michel Junior Ongoundou Loundah, cette application offre de nombreux avantages notamment la possibilité de « commander un taxi facilement où que vous soyez “, un système de paiement sécurisé, « les transactions sont effectuées sans « cash » et les conducteurs ne sont donc pas confrontés à des tarifs impayés de la part des clients », entre autres.

Concernant le choix des taxis inscrit sur l’application, Oka dispose d’un réseau avec, à la clé, des chauffeurs de taxi identifiés et triés sur le volet. « Nous ne prenons pas tous les taxis. Nous prenons des taxis en bon état et bien entretenus. Des taxis confortables car l’idée est d’offrir le confort aux clients », a précisé le directeur exécutif de Tetrans.

Téléchargeable sur Google Play Store et AppStore, l’application OKA se décline en 4 types : le taxi standard qui offre un confort de base ; l’offre premium qui a en plus la climatisation ; le taxi VIP assez neuf et offrant un confort au-dessus de la moyenne ; et le taxi break dédiés aux déménagements. Oka mise également sur la sécurité en enregistrant les identités des chauffeurs et des utilisateurs. « Lorsqu’un client commande un taxi Oka, le client reçoit la photo du taxi, la marque du véhicule, la plaque d’immatriculation », a indiqué Michel Junior Ongoundou Loundah.



Autre avantage et non des moindres, grâce à un partenariat avec le géant Google maps « Oka est capable de détecter la présence des bouchons ou une circulation lente. Elle permet en ce sens aux chauffeurs de taxi de mieux faire leur travail et aux usagers de mieux apprécier l’expérience du taxi . De quoi satisfaire indéniablement les futurs utilisateurs.