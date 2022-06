Libreville: clap de fin du programme de renforcement de capacités aux élèves de Tle

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 18 mai au 6 juin 2022 s’est tenue à Libreville la troisième édition du programme académique anglophone social organisée par l’agence ML Global Services au sein des locaux du lycée privé Paul Valery. Un programme qui a pour objectif de renforcer les capacités des élèves en classe de Terminale dans les matières telles que les mathématiques et l’anglais.

C’était en présence de plusieurs officiels notamment le directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur Blaise Allogo, du directeur du lycée privé Paul Valery Ndong Okevi, du Chargée des affaires publiques de l’ambassade des États-Unis David Meron et du Président directeur général de ML Global Services que s’est déroulée la cérémonie de clôture de ce programme.

En effet, depuis le 18 mai dernier c’est une centaine d’apprenants venus de plusieurs établissements de la capitale qui ont pris part à ce programme qui vise à améliorer les aptitudes de l’élève en classe de Terminale avec des matières telles que les mathématiques, l’anglais, mais aussi acquérir des connaissances dans le numérique, devenu essentiel dans toutes les activités et domaines.

Lors de son discours de circonstance Marie Louise Onwankonde a tenu à rappeler les raisons qui ont contribué à la mise en place de ce programme. « L’anglais parce que c’est la langue des affaires, la langue du business. Les mathématiques parce qu’en plus d’être une science exacte, les maths apprennent à bien analyser la situation avant de prendre une décision et agir. Et enfin, le numérique parce qu’à l’air du 21e siècle l’importance du numérique n’est plus à présenter. », a-t-elle déclaré.



Les futurs bacheliers n’ont pas manqué de remercier les organisateurs dudit programme. La cérémonie s’est terminée sur une collation et le rendez-vous a été pris pour la quatrième édition.

Esther Kengue