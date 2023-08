Libreville City Tour : des touristes espagnols à la découverte de la capitale

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans l’optique de promouvoir la destination Gabon, de montrer sa beauté et ses richesses que l’Agence gabonaise de tourisme (Agatour) a organisé le week-end écoulé le Libreville City Tour. Ainsi, ce sont plusieurs touristes espagnols qui ont pris part à cette excursion à travers la capitale gabonaise.

En collaboration avec Luxury Green Resorts et la Façade Maritime du Champ Triomphal, filiale du Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques, spécialisée dans l’aménagement durable du territoire, l’Agatour a lancé récemment lancé le Libreville City Tour. Une activité qui constitue une opportunité pour les populations et les touristes de mieux découvrir la capitale, de son histoire, au monument, en passant par la gastronomie gabonaise et autres.

Une visite guidée à la découverte de l’âme de Libreville

Au programme de cette excursion au cœur de la capitale politique du Gabon, les touristes espagnols fraîchement arrivés ont eu droit à la découverte des lieux historiques qui ont participé à la création du Gabon actuel. Une histoire allant de 3000 ans avant J-C jusqu’au sortir des indépendances en début des années 1960.

Le point de départ était le siège du palais de justice de Libreville qui s’amorçait par l’histoire du village Induku, où s’étaient installé les principaux pionniers, en passant par l’installation du peuple Bantu à Libreville. L’excursion s’est achevée à la Baie des rois sise au front de mer.

L’Agatour pour un développement touristique

C’est donc dans une ambiance conviviale et chaleureuse que cette excursion s’est tenue. À la baie des Rois, les touristes ont donc eu l’occasion de se rafraîchir autour d’un cocktail au nouveau bureau d’informations de l’Agatour. Pour rappel, cette agence a été créée pour renforcer l’administration nationale du tourisme en matière de développement et de promotion. Aussi, pour faire du Gabon une destination de référence mondiale dans l’écotourisme, en créant un environnement favorable aux opérateurs du secteur.