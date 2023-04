Libreville: Christine Mba Ndutume et cie rappelés à l’ordre par l’État

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 03 Avril 2023, les membres du bureau du conseil municipal de Libreville et les maires d’arrondissements ont eu une séance de travail avec le gouverneur de l’Estuaire, Marie Françoise Dikoumba. Une rencontre qui fait suite à la paralysie par les syndicats des mairies de la capitale et qui a permis au gouverneur d’interpeller la présidente du Conseil Christine Mba Ndutume sur la nécessité d’œuvrer pour une accalmie.

C’est sur instruction du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur , Lambert Noël Matha que le gouverneur de la province de l’Estuaire, Marie Françoise Dikoumba accompagné du directeur de cabinet du ministre d’État, Séraphin Ibouanga ont tenu à échangé avec les membres du bureau du conseil municipal de Libreville. Il était question d’inviter les responsables de cette institution à ramener la sérénité au sein des mairies d’arrondissement.

En effet, depuis ce lundi 03 avril 2023 les agents municipaux observent un mouvement d’humeur pour protester contre la dégradation de leur condition de travail. Face à cette situation, le gouverneur a invité chaque partie à mettre un peu d’eau dans leur vin. d’ailleurs le 5ème adjoint au maire Issa Malam Salatou a indiqué que cette rencontre avait pour but de « ramener la paix au sein de notre administration ».

Au terme des discussions, Marie Françoise Dikoumba a instruit les autorités municipales à remettre les dossiers sur la table, afin de les traiter rapidement. «Nous sommes dans les temps, où la cohésion et le dialogue, la paix sociale doivent régner dans la capitale et dans le Gabon tout entier», a-t-elle martelé.