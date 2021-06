Libreville: Aurélien Ntoutoume en communion avec les pères et mères du 2ème arrondissement

Ce samedi 26 juin la permanence du député du 1er siège du 2ème arrondissement de Libreville Aurélien Ntoutoume a servi de cadre à la célébration en différé des fêtes des pères et des mères. Un événement qui s’inscrit dans la volonté du membre du Bureau politique de ce parti de communier avec les populations de sa circonscription après une longue absence sur le terrain pour cause de pandémie de covid-19.

Soucieux de répondre aux préoccupations des populations gabonaises et plus particulièrement celles du 2ème arrondissement de Libreville, Aurélien Ntoutoume a procédé ce samedi 26 juin 2021, à la remise d’un important dons aux populations du quartier de Nkembo. Une action citoyenne qui s’inscrit dans la volonté de l’élu de participer à l’épanouissement de ses concitoyens mais également une façon de célébrer en différé les pères et mères.

Ainsi, l’honorable député a procédé symboliquement à la remise du don essentiellement composé de produits de consommation courante et d’ustensiles de cuisine. Un geste qui n’a pas manqué d’être salué par le représentant des bénéficiaires de cette action qui a « remercié le député pour pour cet acte de solidarité qui contribuera à l’épanouissement des riverains dont il a la charge ».

Une vue du don offert par le député Aurélien Ntoutoume

Prenant la parole par la suite, Aurélien Ntoutoume, a rappelé que l’action menée en ce jour se veut tout d’abord une marque de soutien pour communier avec les populations de Nkembo. « Cet événement s’inscrit dans la droite ligne des objectifs du Parti Démocratique Gabonais en ce qui concerne notre ambition de jouer pleinement notre rôle dans la communauté à travers des actions dites citoyennes »; a-t-il relevé.



Il faut noter que cette action du député du 1er siège du 2e arrondissement de Libreville n’est pas la première en date, et qu’elle cadre avec la volonté des dirigeants d’apporter un appui multiforme à cette population et à la jeunesse qui « représente un atout indéniable » pour le Gabon.