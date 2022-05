Libreville: Arsène Nkoghe confirme sa force de mobilisation au 5eme arrondissement pour Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Gabon, à l’instar de nombreux pays, a célébré la fête des mères ce dimanche 29 mai 2022. Occasion pour Arsène Édouard Nkoghe Nze de rendre hommage « à sa ligue féminine » au sein de sa permanence politique. Un événement qui s’inscrit dans la volonté du député et du conseiller municipal du 5ème arrondissement de communier avec les populations de sa circonscription après de nombreuses descentes sur le terrain.

Soucieux de répondre aux préoccupations des populations gabonaises et plus particulièrement celles du 5ème arrondissement de Libreville, Arsène Édouard Nkoghe Nze, le député dudit arrondissement a organisé ce dimanche 29 juin 2022, un repas avec les femmes de sa circonscription. Une action citoyenne qui s’inscrit dans la volonté de l’élu de rendre hommage et de célébrer celles qui sont un soutien fort dans le déploiement de ses différentes politiques sur le terrain.

Un geste qui n’a pas manqué d’être salué par la représentante de la ligue féminine. Laquelle a remercié le député pour pour cet acte de solidarité et de célébration et qui participe à l’épanouissement des riverains dont il a la charge. Profitant de l’occasion, ces femmes ont sollicité de Lee Niguel Nkoussou le secrétaire d’arrondissement, qu’il soit leur porte-voix. « Nous souhaitons ardemment que vous soyez notre défenseur auprès de l’exécutif local du parti pour la création de nouvelles fédérations vu le nouveau découpage administratif de 2018 et surtout par la volonté du chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba de doter le 5ème arrondissement de nouvelles routes bitumées et en pavées; ce qui a engendré un agrandissement géographique et démographique » a-t-elle déclaré.

Arsène Nkoghe et quelques femmes honorées © D.R.

Prenant la parole par la suite, Arsène Édouard Nkoghe Nze, a rappelé que « l’action menée en ce jour se veut tout d’abord une marque de remerciement et de communion avec les populations et la ligue féminine de ma circonscription ». Il faut noter que cette action du député du 5ème arrondissement de Libreville n’est pas la première en date, et qu’elle cadre avec la volonté des dirigeants d’apporter un appui multiforme à cette frange de la population qui « représente un atout indéniable » pour le Gabon.

Au terme de la cérémonie, les femmes honorées ont profité pour remettre 742 fiches d’adhésion au secrétaire d’arrondissement Niguel Lee Nkoussou. Grâce à sa forte présence sur le terrain social et sa proximité avec les jeunes, Arsène Nkoghe arrive à mobiliser des jeunes autour de l’action politique du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Un geste fort qui devrait se perpétuer à près d’un an des élections présidentielles de 2023.