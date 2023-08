Libreville : après quelques heures de navigation, le Victoria Jet fait un retour urgent à quai

Ecouter cet article Ecouter cet article

Sommes-nous passé une fois de plus à côté d’un drame similaire à celui de l’Esther Miracle ? C’est la question qu’on pourrait se poser après la frayeur ressentie par les passagers du navire Victoria Jet opéré par la compagnie maritime Logimar 241. En effet, après quelques heures de navigation, ce navire effectuant la ligne Libreville-Port-Gentil a fait un retour précipité au port môle sans aucune explication.

Selon des informations recueillies par un reporter de Gabon Media Time présent au port mole de Libreville, les passagers à bord en partance pour Port-Gentil avaient déjà pris place dans le navire Victoria Jet de Logimar 241. Après un départ sans aucune incidence, ces derniers auraient été avertis par une annonce du retour à quai du navire.

« Nous avons embarqué aux environs de 12 heures, mais alors qu’on naviguait déjà, on nous a annoncé que le bateau devait faire demi-tour et que le voyage était annulé. Hormis l’annonce, nous n’avons eu aucune autre explication », nous a confié l’un des passagers, visiblement apeuré par cet épisode. Une situation pour le moins inquiétant qui normalement aurait été suivi des explications de l’entreprise Logimar 241 qui exploite ce navire.

Il faut dire que ce nouvel incident dans un navire avait de quoi donner des sueurs froides aux passagers du Victoria Jet, surtout après le drame de l’Esther Miracle de la compagnie Royal cost Marine. En effet, le 9 mars 2023, ledit avait sombré au large de Libreville. Un drame dont le bilan faisait état de 124 personnes secourues, 30 décédés dont 28 corps identifiés et deux non identifiés. À noter qu’à la suite de ce drame, deux enquêtes avaient été ouvertes, l’une administrative et l’autre judiciaire, pour faire la lumière sur ce drame qui avait choqué l’opinion nationale.