Libreville: 7 personnes ensevelies après un éboulement au PK8

La pluie diluvienne qui s’est abattue sur la capitale gabonaise dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 octobre 2022 a été de tous dégâts pour les habitants des «bas quartiers». La preuve au PK 8 où 7 personnes ont été ensevelies à la suite d’un éboulement. À l’heure où nous couchons ces lignes, les sapeurs-pompiers sortent les cadavres des profondeurs des zones où ils ont été logés.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 octobre 2022 au domicile d’une famille installée depuis des années au quartier PK8. C’est donc dans la zone dite derrière le marché banane, que la pluie diluvienne a emporté tous les 7 membres de cette maisonnée. Selon les témoignages recueillis sur place, les fondations de l’habitation auraient cédées alors que la famille était en plein sommeil.

Un déferlement de boue qui aurait donc enterré les occupants. On en décompte 7 individus de sexe différents dont la mère, les enfants, et la grand-mère. Un véritable drame pour les habitants dudit quartier qui ne cessent d’invoquer le ciel pour qu’ils en sortent sains et saufs. Aux dernières nouvelles, malgré l’intervention des sapeurs-pompiers, personne n’en est sorti vivant. Il s’agit donc de 7 pertes en vie humaine évitables. Nous y reviendrons !