Libreville: 5 élèves de Sainte Marie exclus à titre conservatoire pour «réalisation d’une vidéo érotique»

Après la déferlante de réactions ayant suivi la diffusion ces derniers jours de vidéos obscènes d’élèves d’établissement de Libreville, des sanctions contre ces indélicats commencent peu à peu à tomber. C’est le cas au Collège et Lycée Sainte Marie où quatre élèves de 4ème ont été « exclus à titre conservatoire ».

Si depuis ce début de la semaine, l’opinion a été choquée et scandalisée par la diffusion de plusieurs vidéos montrant des élèves se déhanchant vulgairement et pour d’autres partiellement dénudés, certains établissements ont décidé d’agir en conséquence. C’est dans cette optique que le Collège et Lycée Sainte Marie de Libreville a pris des sanctions à l’encontre de quatre élèves qui se seraient rendus coupables de ces agissements indécents.

Ainsi, les élèves Schékina A; Luz Ganaël B; Dinah B.I; Kadidja D et Gueye I ont été « exclus à titre conservatoire du Collège et Lycée Sainte Marie, en attendant la tenue du Conseil de discipline ». Motif evoqué dans cette note signée des censeurs de la vie scolaire R.T Mbini et Aimé Mapangou, « la réalisation d’une vidéo érotique en classe le 22 janvier 2021 entre 11h20 et 13h10 mn ».



Des agissements intolérables qui n’ont d’ailleurs pas manqué d’être condamnés au sein de l’opinion. Il faut souligner que des sanctions de ce type pourraient également être pris es dans plusieurs autres établissements de la capitale où des actions similaires ont été effectuées et diffusées par la suite sur les réseaux sociaux.