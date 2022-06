Libreville: 4 cambrioleurs récidivistes de retour à «Sans Famille»

Ecouter cet article Ecouter cet article

La prison centrale de Libreville vient d’accueillir quatre de ses anciens pensionnaires, en l’occurrence Dominique Findji Shemane, Junior Mbadinga, Nze Souleyman et Juste Armel Ndongo. Les 4 compères dont les âges sont compris entre 26 et 27 ans, ont été interpellés après plusieurs jours de recherches dans les quartiers Plaine-Niger, Glass et Lalala dans le 4ème arrondissement de la commune de Libreville où ils opéraient, rapporte le quotidien L’Union.

Les habitants des quartiers Plaine-Niger, Glass et Lalala dans le 4ème arrondissement de la commune de Libreville peuvent pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, les agents de la police judiciaire ont récemment mis la main sur 4 jeunes Gabonais passés maîtres dans le cambriolage. Ces délinquants dont les âges sont compris entre 26 et 27 ans ont été cueillis à la suite d’une série d’investigations menées dans leur zone d’opération.

Récidivistes et habitués de l’univers carcéral, Dominique Findji Shemane, Junior Mbadinga, Nze Souleyman et Juste Armel Ndongo avaient pour cible les commerces. Leur modus operandi était simple, tard dans la nuit, ils s’introduisaient dans les magasins en détruisant portes et fenêtres malgré les grilles de sécurité. Une fois à l’intérieur, ils dérobaient appareils électroménagers, vivres frais, boissons et étaient munis d’armes blanches au cas où quelqu’un les surprenait. Des biens qu’ils allaient ensuite revendre au « marché noir » au rabais.

Informés, les services judiciaires de Libreville ont ouvert une enquête. Laquelle s’est soldée par l’arrestation des 4 présumés cambrioleurs. Ils sont pour l’heure gardés à vue dans les locaux de la police judiciaire et seront déférés dans les prochains jours devant le procureur de la République afin d’être fixés sur leur sort. Un ouf de soulagement pour les commerçants qui depuis plusieurs mois n’avaient que leurs yeux pour pleurer.

