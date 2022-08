Libreville: 1ère édition de «La foire gastronomique» à l’initiative de l’ONG Grace Land et le mouvement des Women on fire

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’ONG Grace Land et le mouvement des Women on fire de l’Église de la lumière chrétienne organisent du 12 au 18 août 2022 une foire gastronomique. L’événement qui aura lieu au Rond-point de Nzeng-Ayong dans le 6ème arrondissement de Libreville sera l’occasion pour les organisateurs de valoriser le savoir-faire culinaire dont regorge notre pays.

Ainsi, des espaces vente de vêtements de qualité à des prix très accessibles dénommé « foire fouille » qui permettra de mettre à disposition des vêtements inutilisés tout en engrangeant des ressources sont prévus. Dans le même temps, un marché de produits vivriers et maraîchers issus des plantations des femmes et de produits transformés à partir de ces récoltes sera ouvert pour proposer des saveurs typiques des productions vivrières provenant de l’agriculture biologique.

Selon les organisatrices, cette foire exposition-vente vise à promouvoir l’entrepreneuriat de la femme en milieu chrétien, afin de la conduire à une certaine autonomie qui lui permettrait de mieux impacter son environnement. « Pour la toute première édition, des expositions de l’art culinaire de nos terroirs seront mises à l’honneur. Il s’agira principalement de faire découvrir les spécialités culinaires méconnues ou oubliées de nos régions, de chaque partie de notre pays », ont-elles déclaré.

Cette activité étant menée dans un cadre chrétien, un espace d’évangélisation et de prise en charge des nouvelles âmes est également prévu car Jésus nous recommande de prêcher l’évangile en tout temps favorable ou non et de faire de toutes les nations des disciples. Une bonne action qui devrait servir le plus grand nombre et qui espérons le se poursuivra dans les années à venir.