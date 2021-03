Libertés civiles et démocratie: le Gabon stagne dans le classement de Freedom House

C’est ce que révèle le rapport 2021 du Freedom House, un think tank mesurant les droits politiques et libertés civiles dans le monde. Ainsi, avec un score de 22 sur 100 le Gabon fait partie des pays labellisés « non libres ».

Le Rapport 2021 du Freedom House, mesurant les statuts de liberté dans 210 pays et territoires sondés à travers le monde vient de tomber. Globalement, le rapport révèle « un déclin » général de la liberté et de la démocratie en 2020, depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le Gabon pour sa part, n’accuse ni recul ni progrès entre 2020 et 2021, mais stagne dans le classement avec 22 points sur 100, dont 3 sur 40 en matière de droits politiques et 19 sur 60 en matière de libertés civiles.

Loin d’être une vitrine, le Gabon accuse encore des tares en matière de démocratie. Le Freedom House pointe du doigt le fait que le pouvoir exécutif contrôle le judiciaire. Le rapport souligne notamment certains faits tels que la discrimination contre les immigrants africains, la marginalisation des peuples autochtones, les conditions dificiles des prisonniers, entre autres. Conséquence, le Gabon reste cantonné dans le groupement des pays dit « non libres ».



Loin derrière le Cap Vert qui trône sur le classement en Afrique avec 92 points en matière de libertés publiques et de démocratie, loin derrière le Ghana (82), la Côte d’Ivoire (44), le Bénin (65), le Gabon se tient toutefois devant le Cameroun (16), le Tchad (17), la RDC (20) ou la Guinée Equatoriale (5), des pays de l’Afrique Centrale, qui selon des paramètres du Freedom House, sont loin de la moyenne en matière de liberté.