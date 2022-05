Liberté de la presse: le Gabon passe de la 117 à la 105 place du classement RSF

Ecouter cet article Ecouter cet article

Comme chaque année, l’organisation non gouvernementale internationale Reporter sans frontière (RSF) a rendu public son classement 2022 sur la situation de la liberté de la presse dans 180 pays. Pour cette année le Gabon a effectué un score honorable en se classant à la 105 place dudit classement, ce malgré quelques tracas dont font toujours face les médias.

En effet, dans ce classement l’organisation internationale qui assure la promotion et la défense de la liberté d’informer et d’être informé partout dans le monde, analyse la situation de la liberté de la presse en tenant compte du paysage médiatique, du contexte politique le cadre légal, le contexte économique et la sécurité des journalistes. Si RSF reconnaît une multiplication du nombre de médias ces dernières années, elle souligne les difficultés auxquelles font face encore les professionnels du secteur.

Ainsi, RSF relevé que « la presse en ligne est noyautée par des médias créés par des proches du palais présidentiel et utilisés contre ceux qui ne s’alignent pas sur le régime ». Dans le même élan, il pointe du doigt également le manque d’indépendance Haute autorité de la communication (HAC), organe de régulation des médias, manque cruellement d’indépendance. Sur ses 9 membres, 7 sont nommés par le pouvoir.



Si sur le plan légal, l’organisation reconnaît une avancée majeure en mettant fin aux peines privatives de liberté pour des délits de presse, elle regrette que « des journalistes sont encore convoqués au commissariat sur la base du code pénal ». « Les journalistes gabonais continuent de faire l’objet d’intimidations, notamment au travers de convocations par des services de sécurité », dénonce RSF.