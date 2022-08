Les vaccins contre le VIH au coeur de la 24ème conférence internationale sur le Sida￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

Tenue à Montréal au Canada du 29 juillet au 2 Août 2022, la 24ème Conférence internationale sur le VIH/Sida avait pour objectif de définir les futurs programmes dans la lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Occasion pour les participants de se pencher également sur les innovations mises au point afin de prolonger l’espérance de vie des personnes atteintes par cette pathologie.

C’est en présence de plus de 9 000 spécialistes de la question que s’est tenue la 24ème Conférence internationale sur le VIH/SidaVIH/sida. Des scientifiques aux décideurs politiques, ce colloque a montré l’intérêt de trouver des solutions idoines à la question. D’ailleurs, les participants ont échangé autour des différentes stratégies à mettre en place pour vaincre ce fléau élevé au rang de menace pour la santé publique et le bien-être individuel.

Notons que durant les deux années de pandémie Covid-19, le pied avait été levé sur cette problématique. Toutefois, d’importantes avancées thérapeutiques novatrices ont pu être réalisées. C’est le cas des vaccins à ARN messager. « Depuis plusieurs années, on essaie de développer des vaccins contre le VIH. En ce moment, ce sont plus particulièrement les vaccins ARN qu’on a vus se développer dans un rythme effréné au niveau de la pandémie, ça a un impact positif», a souligné, le Dr. Benoit Barbeau, enseignant à l’UQAM et expert en virologie.

Il faut souligner que depuis 1989, c’est seulement la deuxième fois que se tient cette conférence mondiale sur VIH et le Sida. Par ailleurs l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé aux pays de planifier l’introduction du cabotegravir à longue durée d’action dans le cadre d’une approche globale de la prévention du VIH. Aussi, faut-il se débarrasser de certains comportements à risque à l’instar des relations sexuelles non protégées, le partage d’outils intimes ou à usage unique.