Les salariés de GSEZ Mineral Port désormais au fait des offres de BGFIBank

Dans le cadre du développement de ses activités BGFIBank Gabon a organisé les 8 et 9 octobre 2020, une campagne de promotion de ses services auprès des salariés de l’entreprise GSEZ Mineral Port. Ces derniers ont donc pu se familiariser avec les offres proposées par l’établissement bancaire allant de la création d’un compte à l’utilisation de son application BGFIMobile.

En effet, l’équipe commerciale de BGFIBank Gabon a, procédé à la présentation de ses offres à l’ensemble du personnel de GSEZ Mineral Port. Une campagne de présentation qui rentre dans le cadre du partenariat qui lie les deux entreprises et qui a abouti à la mise en place d’une convention spécifique établie sur mesure pour les salariés de cette entreprise.

C’est dans le strict respect des gestes barrières et les règles de distanciation sociale édictées par le gouvernement dans le cadre de la stratégie de riposte contre la Covid-19, que les employés de GSEZ Mineral Port se sont familiarisés aux services de l’établissement bancaire. Des services qui vont de l’ouverture d’un compte, en passant par son service de Mobile Banking ou encore l’option Mobile Money qui donne la possibilité aux clients de payer les unités EDAN, de se réabonner à Canal+ et à CanalBox ou encore de recharger leur carte visa prépayée.

Une action qui rentre dans le cadre de la politique commerciale de BGFIBank Gabon qui souhaite s’inscrire dans la proximité avec sa clientèle. « Lorsque nous avons en portefeuille un client Entreprise tel que GSEZ Mineral Port, nous avons à cœur de gérer tout son écosystème et donc d’accompagner ses salariés. Cela nous permet d’avoir une vision complète et transversale de l’entreprise, de son activité et de son environnement. Nous organisons des actions terrains régulières chez nos clients Entreprises afin de rencontrer leurs salariés qui deviennent à leur tour nos clients Particuliers. Nous discutons et échangeons sur leur besoin et ouvrons des comptes sur place. » a indiqué le Directeur Général de BGFIBank Loukoumanou Waidi.

Outre ce produit, BGFIBank Gabon propose automatiquement dans son offre une carte VISA Motion Code qui assure un niveau très élevé de sécurité lors des paiements en ligne puisque le cryptogramme au dos de la carte est dynamique et change régulièrement. En termes d’avantage l’établissement propose BGFI Dépannage, une avance sur salaire que la banque consent à donner à ses clients et qui représente 20% du salaire net et BGFI Alerte, un service qui permet aux clients d’être informés en temps réel et par SMS de toutes les opérations effectuées sur leur compte, ce qui permet d’optimiser le suivi et la sécurité des transactions bancaires.