Les protections hygiéniques bon marché: quel danger pour les femmes ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

11 000 tampons ou serviettes hygiènique, c’est le nombre total de protections périotiques qu’une femme utilise tout au long de sa vie. Cependant, bien que ces protections aient pour objectif d’apporter un certain confort, elles peuvent aussi être à l’origine de certains dégâts sur la santé. GMTme vous dévoile les risques liés à l’utilisation de serviettes de mauvaise qualité.

Utiliser des protections hygiéniques fait pleinement partie de vie d’une femme et ne devrait en aucun cas représenter quelque chose de désagréable ou risqué. Cependant, depuis plusieurs années, des informations parfois inquiétantes circulent quant aux risques sanitaires que posent les protections hygiéniques bon marché. En effet, selon le centre international de recherche sur le cancer, « des traces de glyphosate ont été retrouvées dans références ( Nana et Tampax JHO et Natracare) ». Cet herbicide utilisé par les agriculteurs serait à l’origine de nombreux cancers vaginaux.

Pire encore, l’enquête révèle la présence de phtalates « suspectés par l’Agence européenne officielle en charge des substances chimiques de pouvoir altérer la fertilité(…), le DEHP fait partie des phtalates les plus préoccupante » révèle le magazine 60 millions de consommateurs. Il s’agit de substances chimiques dont les effets nocifs portent essentiellement sur la fertilité, le développement du fœtus et du nouveau-né. Ces produits toxiques sont également suspectés d’être des perturbateurs endocriniens. Quatre serviettes de marques analysées en contiennent, en l’occurrence, Vania, Always, Siempre et Saforelle ).

Les recherches des scientifiques sur cette question sont relativement récentes, et des travaux doivent encore être menés. Mais, elle a déjà permis d’identifier les principaux dangers liés aux protections menstruelles, particulièrement intra-vaginale. Au nombre de celles-ci, le syndrome de choc toxique, rare mais très dangereux puisqu’il peut entraîner des dommages irréversibles pouvant entraîner jusqu’à la mort. Des dangers qui devraient amener les personnes utilisant les serviettes hygiéniques à mieux choisir les marques qu’elles utilisent et à regarder leurs composants.

Lyvia Maganga