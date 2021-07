Les Petits Pots de l’Ogooué à la conquête du marché français

Ecouter cet article Ecouter cet article

Bien que pas encore disponible sur tout le marché gabonais, Les Petits Pots de l’Ogooué, marque de confiture made in Gabon de Jessica Allogo, est à la conquête du marché français. La PME est depuis quelques semaines représentée dans 250 magasins du géant français du commerce et de la distribution Monoprix. Sa plus grosse commande en 5 ans d’activité.

C’est assurément un bon coup que vient de réaliser l’entrepreneur Jessica Allogo à travers sa marque de produits gourmets Les Petits Pots de l’Ogooué. Les confitures sont positionnés depuis le début de ce mois de juillet dans 250 magasins de la célèbre enseigne française Monoprix, et ce pour un mois.

En effet, la marque de Jessica Allogo a été sélectionnée « dans le cadre de la collaboration entre la marque Maison Château Rouge du jeune Youssouf Fofana et Monoprix baptisée Bonne arrivée », apprend-t-on. C’est plus d’une tonne de produits made in Africa qui bénéficient d’un mois d’exposition dans l’hexagone parmi la sélection africaine pour cette campagne. Un challenge remporté haut la main par Jessica Allogo qui espère exposer ses produits de manière pérenne chez Monoprix.

« Si la campagne fonctionne bien, je suppose qu’ils auront un intérêt à garder les produits en rayon de manière plus pérenne. Ils recherchaient des marques qui communiquent, qui ont une bonne visibilité sur les réseaux sociaux, qui ont une certaine audience à l’étranger, des marques qui s’exportent déjà, ceux qui ont des certificats qualités C’est un beau challenge », s’est réjouie celle qui se dit fière d’avoir créé « une marque à laquelle les Africains peuvent s’identifier et se reconnaître ».