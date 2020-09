Les patientes atteintes de cancers féminins bientôt évacuées gratuitement vers les centres agréés de Libreville

C’est la question au cœur de la réunion opérationnelle présidée par le ministre de la santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong le samedi 26 septembre 2020. Prenant part à cette assise, le Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) et une délégation de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO), ont planché sur l’établissement d’un mécanisme permettant d’évacuer gratuitement les cas suspects et confirmés aux cancers féminins de l’intérieur du pays vers les centres agréés du Grand Libreville.

C’est dans le cadre de la préparation de l’organisation de la 7ème édition du programme de lutte contre les cancers féminins baptisée « Octobre Rose » que le Ministre de la Santé s’est entretenu, le samedi écoulé, avec le Directeur général de la Cnamgs et la responsable de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba. Les trois parties ont passé en revue la situation des femmes porteuses d’un cancer féminin alors qu’elles vivent dans l’arrière pays.

Au terme des échanges, le ministre a tenu à rappeler les grandes articulations au jour. « Cette réunion a été convoquée pour l’harmonisation des éventuelles évacuation sanitaires des cas suspects ou confirmés vers les structures agréées de Libreville. Il faut préciser que cette évacuation est totalement gratuite tout comme le dépistage et la prise en charge » a indiqué le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Par ailleurs, compte tenu de l’importance du sujet et de son impact immédiat dans la réussite de cette énième édition de ce programme, les parties ont décidé de mutualiser de manière significative leurs efforts. Pour ce faire, une série de rencontres sera organisée chaque ???????. Dans le même ordre d’idées, le ministre de la santé recevra ce lundi 28 septembre l’ensemble des directeurs généraux des Centres hospitaliers universitaires (CHU) ainsi que le responsable du Service d’aide médicale urgente (SAMU).