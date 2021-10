Les Gabonais désormais exemptés de visa à Saint-Christophe-et-Niévès

Ecouter cet article Ecouter cet article

En marge du 60ème anniversaire du sommet du Mouvement des pays non alignés en Serbie, le ministre des Affaires étrangères Pacome Moubelet Boubeya a procédé à la signature d’un accord bilatéral relatif à l’exemption de visa avec la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès. Ainsi, les ressortissants des deux Etats pourront désormais voyager sans obligation de présenter ce document.

Cet accord d’exemption de visa entre les deux États, paraphé par le ministre des Affaires étrangères Pacôme Moubelet Boubeya et son homologue Mark Brantley constitue une véritable opportunité pour le raffermissement des relations entre le Gabon et ce pays des Caraïbes. Un accord qui s’inscrit d’ailleurs dans la volonté des plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba de diversifier les partenaires du pays.

De manière pratique les ressortissants des deux pays auront désormais la facilité d’effectuer leurs voyages et missions sans visa. Pour les deux partis, il s’agit non seulement de resserrer leurs liens diplomatiques, mais aussi d’améliorer le volume des échanges commerciaux entre le Gabon et cet Etat situé dans la région des Caraïbes, en Amérique du Nord.

Tout en se félicitant de la signature de cet accord, le ministre des Affaires étrangères de Saint-Christophe-et-Niévès a souligné l’importance que revêt cet accord. « Nous avons parlé d’un resserrement des liens avec l’Afrique. Nous venons d’Afrique et beaucoup, je crois, sont d’accord pour dire qu’il devrait y avoir des liens plus étroits entre les Caraïbes et l’Afrique et que nous devrions, dans tous les sens du terme, faire partie de ce que l’on appelle la sixième région d’Afrique », a déclaré Mark Brantley.