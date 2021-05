Les Éléments français du Gabon commémorent le 76ème anniversaire du 08 mai 1945

Les éléments français au Gabon ont célébré le samedi 08 mai 2021, le 76ème anniversaire commémorant le 08 mai 1945, date de la capitulation militaire allemande durant la seconde Guerre Mondiale. Une cérémonie qui s’est déroulée au sein du camp de Gaulle dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement gabonais.

C’est en comité restreint, afin de respecter les mesures de lutte contre la Covid-19, qu’a eu lieu la cérémonie. Ainsi, les éléments français du Gabon(EFG) ont commémoré le 76ème anniversaire de la victoire du 08 mai 1945, date à laquelle l’armée allemande a déposé les armes durant la seconde guerre mondiale.

La cérémonie militaire qui s’est déroulée en présence de Philippe Autié, ambassadeur et haut représentant de la France au Gabon, du ministre de la Défense gabonaise, Michaël Moussa-Adamo et de certaines autorités militaires gabonaises, a été assurée par le général Jean Pierre Perrin. Au cours de cette prise d’armes, le général a procédé à une remise de décorations et le diplomate français a profité de cette rencontre pour faire une lecture du message du ministre délégué auprès de la ministre des armées chargée de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq.

Pour rappel, Le 8 mai 1945, les Alliés de la Seconde Guerre mondiale, notamment les Etats-Unis, l’Union soviétique, le Royaume-Uni, le gouvernement provisoire de la France obtiennent la capitulation de l’Allemagne nazie, causant la fin du conflit. La Seconde Guerre mondiale se conclut par deux traités de Paix, le traité de Paris qui comprend les Alliés avec les puissances de l’Axe sauf l’Allemagne, qui n’existe alors plus comme État en 1947, et le traité de San Francisco en 1951 entre les Etats-Unis et le Japon.