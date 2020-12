Les déflatés du FNAS et d’Agro Gabon à la caisse !

Après les anciens agents de l’Agence nationale des grands travaux d’infrastructures (ANGTI), de l’Agence nationale de gestion des infrastructures sportives et culturelles (ANAGEISC), de l’Office gabonais de production de viande (OGAPROV), d’Africa N°1 et de l’Agence gabonaise de presse (AGP), les ex agents du Fonds national d’aide sociale (FNAS) et d’Agro Gabon peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. En effet, la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor du Gabon a annoncé ce mercredi 02 décembre 2020 le paiement des droits sociaux de l’ensemble de ces agents.

Dans la droite ligne du travail de régularisation entrepris ces dernières semaines, la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor a annoncé ce 02 décembre 2020 la liquidation des droits sociaux de ces deux entités. Une annonce qui sonne comme un ouf de soulagement pour un peu plus de 750 familles gabonaises dont l’attente était devenue très longue et qui pourront traverser ces fêtes de fin d’année dans de meilleures conditions.

En effet, la suppression du Fonds national d’aide sociale avait été actée lors du Conseil des ministres du mardi 26 février 2019, tandis qu’Agrogabon avait été liquidé en 2004 dans le cadre d’une privatisation. Il faut dire que le paiement de ces droits sociaux s’inscrit dans le cadre de la liquidation des deux derniers plans sociaux enregistrés sur le registre des comptes du Trésor Public.« Ce dénouement heureux marque l’ultime étape d’une situation qui avait été érigée au rang de priorité par le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, ceci malgré la situation économique difficile », indique la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor dans une publication sur sa page Facebook.