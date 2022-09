Les condoléances de l’UPF et de l’OPAM à la famille Ngoyo Moussavou

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ayant appris avec consternation et une vive émotion le décès survenu à Libreville de Monsieur Ismaël Moussavou Ngoyo, frère de Monsieur Germain Moussavou, président de la Haute autorité de la communication, le président de l’Union de la presse francophone (UPF), section Gabon, Désiré Ename, le président de l’Union patronale des médias (Opam), Télesphore Obame Ngomo, présentent en leur nom, ainsi qu’au nom de l’ensemble des membres de leur organisation, à Monsieur Germain Ngoyo Moussavou et ainsi qu’à l’ensemble des membres de la famille du défunt, leurs condoléances les plus émues et partagent avec eux la même peine en cette triste et douloureuse épreuve.