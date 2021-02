Les Arts, la Culture et le Patrimoine au coeur de la 34ème session ordinaire du Sommet de l’UA

Ce samedi 06 février 2021 le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, a pris part par visioconférence à la 34ème session ordinaire du Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) qui se tient du 06 au 07 février 2021. Une session axée essentiellement sur la question de la promotion des arts de la culture et du patrimoine dans le développement du continent.

Placée sous le thème « Arts, Culture et Patrimoine : Des leviers pour construire l’Afrique que nous voulons », cette conférence a vu la participation de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement des pays africains et plus particulièrement du Président de la République Démocratique du Congo (RDC) Felix Antoine Tshisekedi, Président entrant de l’Union Africaine.

Occasion pour l’institution continentale de reconnaître le rôle majeur que peuvent jouer les arts, la culture et le patrimoine dans le développement et l’intégration socio-économiques du continent africain. Outre cette question, plusieurs autres questions ont été examinées par les chefs d’Etat.



Au nombre des plus importantes, l’examen du rapport sur la réforme institutionnelle de l’UA qui a été présentée par le président rwandais Paul Kagame. Le second, relatif aux progrès réalisés en ce qui concerne la réponse de l’UA contre la pandémie de la Covid-19 en Afrique,qui quant à elle a été présentée par Cyril Ramaphosa, président sortant de l’union.