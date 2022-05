Les 49èmes assises de l’UPF reportées du 25 au 27 juillet au Maroc

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les 49èmes Assises internationales de la presse francophone réunissant les journalistes, éditeurs, dirigeants des médias et experts se tiendront du 25 au 27 juillet 2022 à Benguerir au Maroc. Initialement prévue du 27 au 30 juin 2022, ce report de date a pour objectif de permettre au plus grand nombre de participer aux travaux de l’Union internationale de la presse francophone(UPF).

Après plusieurs reports liés aux conditions sanitaires imposées par la Covid-19, les 49èmes Assises internationales de la presse francophone se tiendront finalement du 25 au 27 juillet 2022 au Maroc. Une édition qui aura lieu sous un format mixte, en présentiel et par visioconférence. Les échanges seront axés sur le thème « Leadership féminin au sein des médias, rôle des médias dans le renforcement du leadership des femmes », afin d’apporter une bien plus grande contribution aux actrices du secteur des médias.

Afin de dégager une feuille de route visant le renforcement du pouvoir d’action des femmes et de leur promotion, l’UPF internationale invite au débat des femmes leaders d’horizons multiples notamment les femmes politiques, intellectuelles, dirigeantes de grands groupes, éditorialistes, femmes activistes et de la société civile à prendre part aux travaux de cette 49ème édition.

A l’heure où les questions de représentation féminine occupent encore le devant de la scène mondiale, où les voix s’élèvent de plus en plus dans le monde pour dénoncer les stéréotypes et les dépréciations de l’image des femmes, les Assises internationales choisissent de faire un état des lieux du discours sur le féminin dans les médias et plus globalement dans nos sociétés actuelles.