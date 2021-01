L’enseigne Carrefour fait son entrée dans le marché gabonais avec l’appui de Prix Import

En inaugurant le 17 décembre 2020 à Douala le plus important centre commercial d’Afrique centrale, l’enseigne française Carrefour confirmait ses ambitions de se positionner comme acteur majeur de la grande distribution dans la sous-région Cemac. Ainsi, après le Cameroun où il compte déjà quatre magasins, Carrefour Market entend désormais poser ses valises à Libreville avec l’appui de Prix Import, comme l’a annoncé ce jeudi 7 janvier Bernard Azzi, PDG de l’enseigne gabonaise.

En dépit de la crise économique qui frappe la sous-région Cemac et qui est aujourd’hui exacerbée par la pandémie de Covid-19, le positionnement stratégique et l’évolution d’une middle class au Gabon notamment et dans les autres pays de la zone, attise les convoitises de nombreuses multinationales. Après KFC et Pizza Hut, c’est désormais Carrefour Market du français Carrefour, qui entend poser ses valises au Gabon.

En effet, comme annoncé à la faveur d’un communiqué publié chez nos confrères de Jeune Afrique et relayé notamment par Gabonreview ce jeudi 7 janvier, le géant français de la grande distribution a scellé une entente avec l’enseigne gabonaise Prix Import. Une entente qui vise à doter le groupe dirigé par Bernard Azzi « de structures répondant aux normes internationales » avec la construction d’un centre commercial Carrefour à Libreville d’ici septembre 2021.



Témoignant du dynamisme d’un secteur de la grande la distribution très peu affecté par le contexte de crise économique avec un chiffre d’affaires dépassant à fin septembre 2020 les 243,2 milliards de FCFA, ce partenariat stratégique entre Prix Import et Carrefour devrait booster un peu plus ce secteur à travers la création d’une nouvelle chaîne de valeur. Après le Cameroun, le couple CFAO Retail-Carrefour, mise donc sur le Gabon, et entend investir pas moins de 5 milliards de FCFA à moyen terme.