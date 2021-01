Législatives partielles à Akieni: Ali Akbar Onanga Y’obegue fourbit ses armes

A l’occasion de l’ouverture de la campagne pour le compte de l’élection partielle des législatives du département de Lekoni-Lekori à Akiéni dans la province du Haut-Ogooué, le Parti démocratique gabonais (PDG) est désormais sur le pied de guerre. C’est le sens à donner à la réunion des membres statutaires de cette formation politique avec pour objectif de mobiliser ses militants pour obtenir une victoire sans bavure au terme de cette élection.

C’est en présence des membres du bureau politique du PDG Hermann Kamonomono et Jean Nono, que le candidat de cette formation politique Ali Akbar Onanga Y’obeghe a tenu à donner le ton à la campagne électorale. Investi par cette formation politique, ce dernier fait office de favori pour regagner son siège au sein de l’hémicycle de l’Assemblée nationale.

Il était donc question pour ces cadres du « parti de masse » d’entretenir les militants sur la nécessité de préserver « la cohésion et de l’unité des filles et fils du Département de Lekoni Lekori ». « Il s’agit avant tout de taire les querelles intestines pour la construction de l’œuvre commune, notamment le développement de cette localité », a indiqué Ali Akbar Onanga Y’obeghe.

A cet effet, ce dernier et les membres du bureau politique, Hermann Kamonomono et Jean Nono, ont invité les militants du parti « à être sur le terrain afin de confirmer effectivement que le Département de Lekoni Lekori reste la citadelle imprenable et le bastion incontesté du PDG ».