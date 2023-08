Législatives Gabon 2023 : Placide Aubiang Nzeh à la conquête du 2e arrondissement de Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que la campagne électorale pour les municipales est désormais effective, les candidats retenus par le Centre gabonais des élections (CGE) se font progressivement connaître. Le tour revenait à Placide Aubiang Nzeh d’informer les populations du 1er siège du deuxième arrondissement de la commune de Libreville, de sa volonté de défendre leurs intérêts au parlement.

Placide Aubiang Nzeh ajoute son nom à la liste des prétendants au poste de député pour le compte de l’Union nationale (UN), dans le 1er siège du deuxième arrondissement de la commune de Libreville. Un engagement de plus, que ce militant dévoué entend mener avec fierté et responsabilité, dans l’intérêt de ses compatriotes.

Agir aujourd’hui pour garantir demain

Telle est la philosophie de Placide Aubiang Nzeh. Natif du quartier Nkembo, cet originaire du deuxième arrondissement de Libreville a assisté impuissant à la dégradation de son espace de vie. Une anomalie qu’il entend à présent corriger à travers son action politique.

Dans cette optique, cet ancien élu municipal dit vouloir mettre cette expérience à profit, afin de « lutter contre toute forme de corruption et à défendre les valeurs qui fondent notre société ». C’est ensemble que « nous pouvons construire un avenir meilleur pour notre arrondissement et pour notre pays », peut-on lire. C’est pourquoi, il appelle les populations du 2e arrondissement à l’accompagner dans cette campagne et à le soutenir.

Revenant sur le rôle qui sera le sien une fois élu, ce « passionné du monde associatif », qui n’hésite pas à donner de son temps et de son énergie pour accompagner les plus nécessiteux, affirme partager au quotidien les malheurs et les souffrances de ses compatriotes. C’est pourquoi, il se dit à la hauteur des enjeux. Ainsi, il veillera à la défense des textes de loi qui vont dans leurs intérêts et celui du Gabon.