Législatives 2023 : Yoni Tsango prête à renverser le pdégiste Malonga Mouele dans le 1er arrondissement de Libreville

Si la campagne électorale semble focalisée sur la présidentielle, les candidats aux législatives poursuivent également leur opération de charme. C’est le cas de Cherie Yoni Tsango ancienne Miss Gabon 2002 et candidate pour le compte du Mouvement Alternatif pour le Développement (MAPD) au 1er siège du 1er arrondissement de Libreville qui entend s’invertir dans la gestion de sa circonscription.

C’est en vue de porter sa voix et celles du premier arrondissement de Libreville, particulièrement du premier siège, que Cherie Yoni Tsango a posé sa candidature pour les élections législatives du 26 août 2023, pour le compte du Mouvement alternatif pour le développement. Il faut souligner qu’elle est connue pour son engagement dans le monde associatif et particulièrement dans le domaine environnemental.

Le 5 juillet dernier, l’ancienne miss Gabon avait pris part à l’initiative Ecomob de l’Organisation internationale de la Francophonie. Durant cette action louable, la future député a décliné ses motivations. « Ma motivation est justifiée par mon esprit patriote et ma volonté de participer à la gestion de mon pays. J’aime mon pays, j’ai toujours voulu apporter ma pierre à l’édifice Gabon. Il y a aujourd’hui un réveil de conscience de la jeunesse gabonaise doublé d’un réveil politique et j’ai voulu saisir cette occasion pour être un modèle pour notre jeunesse », a-t-elle indiqué.

Cherie Yoni Tsango prête à en découdre avec le candidat PDG

Des propos qui justifient son amour et son appartenance au pays qui l’a vu naître. Tellement dévouée, la femme d’affaires ne ménage aucun effort pour prendre attache avec ses électeurs et participer à des actions sociales. Une fois élu, cette dernière compte lutter contre la vie chère, promouvoir le développement économique inclusif et s’investir dans l’amélioration des infrastructures, de l’éducation et de la santé.

Pour rappel, Cherie Yoni Tsango est une jeune femme gabonaise, Miss Gabon 2002, elle est diplômée en sciences économiques et gestion spécialisées en finance. À bientôt 43 ans, Chérie Yoni Tsango Ep Ngoussi, une femme de détermination et d’engagement, semble prête à faire une différence dans la politique gabonaise. Son parcours remarquable, de Miss Gabon à entrepreneure, lui donne une perspective unique sur les défis auxquels le pays est confronté. Et pour ce faire, elle sera face au candidat du Parti démocratique gabonais (PDG) Gabriel Malonga Mouele.