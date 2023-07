Législatives 2023 : nouveau duel entre Franck Nguema et Ntoutoume Ayi à Akanda

Ecouter cet article Ecouter cet article

La liste officielle des candidats aux élections législatives validée par le Centre gabonais des élections (CGE) a été publiée récemment. Et dans le deuxième arrondissement de la commune d’Akanda, une âpre bataille s’annonce entre Franck Nguema du Parti démocratique gabonais (PDG) et la Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, candidat de la coalition Union nationale-Rassemblement pour la Patrie et la Modernité (UN-RPM).

Franck Nguema, député sortant indépendant, actuel ministre en charges des Sports copté par le PDG et Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, vice-président de l’UN, ancien énarque et économiste de renom, vont croiser le fer pour la deuxième fois après 2018, pour représenter le 2ème arrondissement du « dortoir » nord de Libreville. En effet, à l’issue des élections législatives, le premier cité l’avait emporté.

Un nouveau duel attendu

Bien qu’il y ait d’autres candidats sur le siège unique du deuxième arrondissement de la commune d’Akanda, c’est le duel Franck Nguema et Jean Gaspard Ntoutoume Ayi qui devrait attirer toutes les attentions. En 2018, lors du premier tour, Franck Nguema était arrivé en deuxième position avec 23,61 % des suffrages, contre 38,34 % à son adversaire du PDG avant de remporter l’élection au deuxième tour avec 50,87% avec 967 voix contre 49,13% soit 934 voix pour Joseph Minko Olenga du PDG.

Jean gaspard Ntoutoume Ayi pour sa part, candidat de la coalition UN-RHM à l’époque, était troisième avec 19,13 % des voix. Malgré une campagne de terrain très active, l’ancien porte-parole de Jean Ping n’avait pas réussi à convaincre les électeurs de la très cosmopolite cité dans le parc. Cependant, la liste qu’il conduisait avait réussi à glaner quelques conseillers municipaux, qui, depuis lors, ne manquent pas une occasion de défendre ardemment au sein du conseil municipal leur position.

Vers la confirmation du leadership politique de Franck Nguema ?

Le député sortant du deuxième arrondissement de la commune d’Akanda a récemment acté son adhésion au PDG. Il a dans la foulée été nommé membre du bureau politique (MBP) pour le compte dudit siège. Un nouveau positionnement qui pourrait surprendre son électorat. Il faut dire qu’en août 2016, Ali Bongo Ondimba n’avait pas gagné à Akanda et le PDG non plus en 2018 lors des élections législatives.

Il ne reste plus qu’à savoir si l’électorat du candidat indépendant Franck Nguema en 2018 sera prompt à lui renouveler sa confiance sous la bannière du Parti démocratique gabonais le 26 août prochain, surtout que toutes les élections se tiennent en même temps. Ce « cocktail électoral » pourra profiter à la coalition UN-RPM conduite par Jean Gaspard Ntoutoume Ayi qui, elle, est restée constante dans sa posture. De quoi penser qu’à l’issue de ce duel, l’opposant pourrait prendre sa revanche.