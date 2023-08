Législatives 2023 : Marcel Sandja dans la course au 2ème arrondissement de Moanda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Décidément, les prochaines élections générales prévues se tenir le 26 août prochain mettent en lumière les ambitions politiques de nombreux acteurs de la société civile et même culturels. C’est notamment le cas du scénariste, réalisateur et producteur Marcel Sandja qui a décidé de se lancer dans la course à l’hémicycle Léon Mba au 2ème arrondissement de la commune de Moanda dans la province du Haut-Ogooué.

S’il est considéré comme un novice en politique, Marcel Sandja cumule une solide expérience professionnelle dans le domaine non seulement du cinéma, mais aussi de la communication. C’est donc fort de cette expérience et conscient du rôle qu’il peut jouer pour la défense des intérêts des populations de la ville des oiseaux, et ce, sous la bannière « Tous ensemble pour Moanda ».

Marcel Sandja, un homme de culture à l’Assemblée nationale

« Le film de ma vie se résume à toujours œuvrer au bien-être de mon prochain et surtout du grand nombre sinon de mon peuple », a-t-il souligné. Homme de culture, il attend d’ailleurs œuvre pour le développement de la culture grâce à la création d’un environnement industriel pour produire gabonais. En effet, il a souligné que cette ambition passe par la mise en place d’un système de communication performant.



Pour l’accompagner dans la conquête de ce siège de député, Marcel Sandja a choisi comme suppléante Raynie Demslyne Omamono, jeune femme sportive de 25 ans, passionnée et pratiquante de football. Il entend donc œuvrer au rayonnement de la cité minière en particulier et du Gabon en général à travers le travail parlementaire. Afin de mener à bien ce challenge, le réalisateur des films et séries télévisées devenus cultes, telles que « L’Auberge du salut », « Affaires voisins », « Orega », « les Années-école » a lancé un appel à contribution pour sa campagne. À cet effet, deux numéros sont mis à contribution, notamment le 074832468 et le 074630905.