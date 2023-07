Législatives 2023 : Lubin Ntoutoume en défenseur des intérêts de Medouneu

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 29 juillet 2023, le Centre de formation et de perfectionnement Nkembo a servi de cadre à une rencontre citoyenne entre les ressortissants de la commune de Medouneu dans la province du Woleu-Ntem et le candidat aux législatives 2023, Me Lubin Ntoutoume. Il était question lors de cette rencontre d’échanger avec les populations sur les enjeux de ce prochain scrutin qui déterminera non seulement l’avenir de cette localité, mais plus encore du département du Haut-Como.

Cette rencontre qui s’est voulue conviviale et fraternelle était l’occasion de décliner les motivations de cette candidature qui selon le représentant des jeunes Jean Bernard Nguema Bekale était très attendue. Ce dernier a d’ailleurs soutenu que cette candidature était celle de toutes les générations et qu’il était « le fédérateur de toutes les aspirations collectives et l’artisan d’un meilleur avenir pour Medouneu ».

Lubin Ntoutoume à l’assaut du siège de député de Medouneu

Il faut souligner que la candidature de Me Lubin Ntoutoume, est celle de l’expérience. Véritable ténor du Barreau du Gabon. Il a entamé sa carrière au sein du Cabinet Courbou et Isnard de Libreville. Avocat depuis 1992, il a été Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Gabon. C’est donc après une trentaine d’années dans l’exercice de cette profession, qu’il a décidé de répondre à l’appel de ses concitoyens afin de plaider désormais au sein de l’hémicycle Léon Mba, les intérêts des populations de Medouneu en particulier et du département du Haut-Como.

LIRE AUSSI : Me Lubin Ntoutoume plaide pour des «solutions palliatives pour préserver les libertés publiques et la vie des détenus»



Sous le slogan « Ensemble défendons Medouneu », Me Lubin Ntoutoume s’est dit désormais disposé à faire entendre la cause de sa circonscription. « C’est un devoir pour moi, un devoir impératif et inflexible. Je vais aller défendre le département du Haut-Como à l’Assemblée nationale. Medouneu a trop souffert de divisions et lorsqu’on est divisé, on est affaibli. En tant que député, je voudrais créer des espaces de rencontre pour que nous soyons ensemble », a-t-il martelé.