Législatives 2023 : Jean Lucien Mangoumba candidat au 1er siège dans la Boumi-Louetsi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les ressortissants du département de la Boumi-Louetsi résidents ou de passage à Libreville avaient rendez-vous ce vendredi 28 juillet 2023 avec l’ancien directeur des commissions parlementaires, Mangoumba Jean Lucien. Occasion pour ce dernier d’informer ses compatriotes de sa décision de briguer la députation pour le compte du 1er siège du département de la Boumi-Louetsi. Une première pour ce natif de Mbigou qui dit vouloir mettre son expérience au service de sa nation.

Jean Lucien Mangoumba est candidat aux élections législatives du 26 août 2023 dans le 1er siège du département de la Boumi-Louestsi, pour le compte du parti Les Démocrates (LD). C’est en substance le message délivré par le concerné qui a convié ce vendredi 23 juillet ses compatriotes, dans un lieu symbolique de Libreville, un espace artisanal où sont exposées des œuvres d’art produites à partir de la célèbre Pierre de Mbigou. A cette occasion, il a égrainé ses motivations avant d’inviter les ressortissants à le porter haut, afin que leurs intérêts soient valablement défendus.

L’expérience professionnelle au service du département

Jean Lucien Mangoumba n’est pas étranger à l’Assemblée nationale. En effet, fort de ses 13 années passées dans la boite, le Directeur des commissions parlementaires à la retraite entend capitaliser sur cet atout pour se poser en alternative crédible face à ses concurrents du parti social démocrate (PSD) et du parti démocratique gabonais (PDG).

Dès son élection, le natif de Mbigou se propose de « faire un travail de pédagogie afin de lutter contre la démagogie des politiciens, ceux-là qui promettent aux populations de construire des routes, des écoles et des hôpitaux, alors qu’ils n’ont pas cette prérogative ». Selon le candidat, ces mensonges sont la principale cause de la rupture du lien de confiance entre les élus et les habitants.

Poursuivant dans son langage de vérité, le notable de Mbigou a précisé que son rôle de député le cantonnera à « contrôler l’action du gouvernement, proposer des lois, consentir à l’impôt ». Un discours selon lui que très peu de politiciens tiendront en période électorale. « Si je pars à l’assemblée, c’est pour voter des lois conformes à nos coutumes. Je luterai contre les lois visant à légaliser l’homosexualité », a-t-il martelé avant de conclure « c’est cela le rôle d’un parlementaire ».

Rendre au Gabon ce que j’ai reçu de lui

Revenant sur son parcours de vie, ce « produit de la République » a appelé ses compatriotes à la reconnaissance et à la loyauté vis-à-vis de la nation « Fils de cultivateurs, mes études ont été payées par l’Etat. Je me suis mis au service du pays durant mon parcours professionnel. En tant que retraité, je veux poursuivre ce travail afin de rendre au pays ce que j’ai reçu de lui ! », s’est exclamé le candidat.

En clôture de son propos liminaire, Jean Lucien Mangoumba s’est insurgé contre toute pratique visant au déplacement du corps électoral vers certaines localités « Nous aurions pu transporter les gens par charters pour aller s’inscrire massivement comme les autres le font. Mais ce n’est pas nécessaire. Cela rattrape ! » a-t-il affirmé. Il a de ce fait appelé ses compatriotes à le soutenir et à le porter de manière loyale.