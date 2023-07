Législatives 2023 : face à l’imbroglio politico-judiciaire avec le RPM, David Labaye sous la bannière RHM

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que l’on pensait la crise politico-judiciaire autour du Rassemblement héritage et modernité (RHM) réglée, la tenue des prochaines échéances électorales pourrait se compliquer pour les élus sous cette bannière. C’est donc dans l’optique de tirer les choses au clair que le Député du 2ème siège du département de Tsamba Magotsi David Labaye a dans une courte déclaration ce mercredi 12 juillet, réaffirmé son appartenance au RHM.

Si l’opinion a encore en mémoire le duel entre l’actuel ministre Michel Menga M’Essone et son ancien camarade Alexandre Barro Chambrier au sujet de la paternité du Rassemblement héritage et modernité, cette affaire qui a pourtant abouti à la reconnaissance tacite de deux formations a eu des effets pour le moins improbable. Et pour cause, à l’approche des élections, les élus de cette formation politique sont dans l’obligation de préciser leur positionnement afin de maintenir leur mandat.

Une obligation à laquelle s’est plié le Député du 2ème siège du département de Tsamba Magotsi qui dans une déclaration sur l’honneur a tenu à réaffirmer son appartenance au Rassemblement héritage et modernité. « L’imbroglio politique et juridico-administratif né de la volonté de la mutation du Rassemblement héritage et modernité (RHM) en Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), ayant semé le doute et la confusion, je réaffirme mon appartenance au Rassemblement Héritage et Modernité, car je suis porteur d’un mandat de Député à l’Assemblée nationale », a martelé David Labaye.

Une prise de position qui a le mérite de mettre les choses au clair, et qui permettra sans doute à l’élu d’aborder sereinement les élections législatives du 26 aout prochain. Il faut d’ailleurs rappeler que dans le cadre de ce scrutin aux allures de challenge, David Labaye sera opposé au candidat du Parti démocratique gabonais (PDG) Rodrigue Tessa Mouanga.